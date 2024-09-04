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Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Источник:
ТАСС
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

«В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — цитирует ТАСС Стефанчука.

Глава Верховной рады также разместил в соцсетях фотокопию заявления Кулебы, в котором он просит об отставке, но не уточняет причин своего решения. Документ датирован 4 сентября.

Ранее заявления об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

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Политика #Мир
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