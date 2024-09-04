NASA запустит к Европе аппарат с целью поиска условий для жизни

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в октябре 2024 года запустит аппарат к спутнику Юпитера Европе, чтобы выяснить, имеются ли там условия для жизни.

Задача миссии состоит в том, чтобы «помочь ученым определить, может ли один из покрытых льдом естественных спутников Юпитера поддерживать жизнь», приводит ТАСС сообщение NASA.

Ожидается, что аппарат, оснащенный девятью инструментами и оборудованием для проведения экспериментов в условиях невесомости, будет выведен на орбиту Юпитера и несколько раз сблизится с Европой.

Данные исследований свидетельствуют о том, что под ледяным покровом Европы находится океан, в два раза превышающий по объему все океаны Земли, отметила в NASA.

Европа — один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Ее поверхность покрыта льдом, под которым находится многокилометровый океан из жидкой воды. Планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни.