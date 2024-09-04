НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA запустит к Европе аппарат с целью поиска условий для жизни

Источник:
ТАСС
319 4

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в октябре 2024 года запустит аппарат к спутнику Юпитера Европе, чтобы выяснить, имеются ли там условия для жизни.

Задача миссии состоит в том, чтобы «помочь ученым определить, может ли один из покрытых льдом естественных спутников Юпитера поддерживать жизнь», приводит ТАСС сообщение NASA.

Ожидается, что аппарат, оснащенный девятью инструментами и оборудованием для проведения экспериментов в условиях невесомости, будет выведен на орбиту Юпитера и несколько раз сблизится с Европой.

Данные исследований свидетельствуют о том, что под ледяным покровом Европы находится океан, в два раза превышающий по объему все океаны Земли, отметила в NASA.

Европа — один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Ее поверхность покрыта льдом, под которым находится многокилометровый океан из жидкой воды. Планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Четыре мощные вспышки произошли на Солнце
Астрономы подслушали «сердцебиение» черной дыры
Корабль Starliner начал издавать странные звуки
Уровень активности Солнца вышел на рекордный уровень
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

Asd10

И где они теперь кушать будут??

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))

Asd10

У Мочалкина ещё один повод набухаться.