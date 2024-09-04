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Песков объяснил отсутствие Шойгу рядом с Путиным в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Экс-министр обороны, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента РФ Владимира Путина в его рабочей поездке в Туву, поскольку изменилась его сфера деятельности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (Путин) действительно там (в Туве) бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет», — цитируют «Ведомости» Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что текущая поездка Путина была рабочей, а сфера деятельности Шойгу изменилась, поэтому он не вошел в состав президентской делегации.

На вопрос, была ли эта первая поездка Путина в Туву, в которой его не сопровождал Шойгу, представитель Кремля ответил отрицательно.

Путин прилетел в столицу Тувы Кызыл 2 сентября. Он посетил школу №20, в которой провел урок «Разговоры о важном», встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и побывал в крупнейшем буддийском монастыре в стране «Тубтен Шедруб Линг».

Путин проводил отпуск в Туве в 2017 году, занимаясь рыбалкой, сплавами по реке и походом в горы, тогда его сопровождал Шойгу. Через год глава России отдыхал в регионе вместе с Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и тогдашним главой республики Шолбаном Кара-оолом. В 2019 году Путин и Шойгу собирали грибы в сибирской тайге.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

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Asd10

И где они теперь кушать будут??

Asd10

У Мочалкина ещё один повод набухаться.

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))