«Яндекс Go» спрогнозировал нехватку более 100 тысяч таксистов

Дефицит таксистов в России составит 130 тысяч человек к концу года, спрогнозировал директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков.

«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси — водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», — цитирует Петракова ТАСС.

При остром дефиците водителей цены на такси будут расти быстрее. Для восстановления притока таксистов «Яндекс Go» обсуждает с властями создание экспериментального правового режима, который позволит упростить часть требований для сотрудников и внедрит новые модели перевозок.

В 2023 году в России вступил в силу новый закон, запрещающий иностранным гражданам заниматься перевозками без патента и иных документов. Из регионов такое решение уже действует на Камчатке, в Крыму, Якутии, Новосибирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях.

С 1 сентября вступили в силу новые требования для работы такси, согласно которым перевозчикам в дополнение к ОСАГО нужно оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП. По мнению представителя сервиса такси «Максим» Павла Стенникова, только за страховые продукты водитель должен будет заплатить около 36 тысяч рублей, а «во многих регионах это заработок среднего самозанятого водителя такси в месяц».