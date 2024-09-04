НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Яндекс Go» спрогнозировал нехватку более 100 тысяч таксистов

Источник:
Sibnet.ru
266 1

Дефицит таксистов в России составит 130 тысяч человек к концу года, спрогнозировал директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков.

«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси — водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», — цитирует Петракова ТАСС.

При остром дефиците водителей цены на такси будут расти быстрее. Для восстановления притока таксистов «Яндекс Go» обсуждает с властями создание экспериментального правового режима, который позволит упростить часть требований для сотрудников и внедрит новые модели перевозок.

В 2023 году в России вступил в силу новый закон, запрещающий иностранным гражданам заниматься перевозками без патента и иных документов. Из регионов такое решение уже действует на Камчатке, в Крыму, Якутии, Новосибирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях.

С 1 сентября вступили в силу новые требования для работы такси, согласно которым перевозчикам в дополнение к ОСАГО нужно оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП. По мнению представителя сервиса такси «Максим» Павла Стенникова, только за страховые продукты водитель должен будет заплатить около 36 тысяч рублей, а «во многих регионах это заработок среднего самозанятого водителя такси в месяц».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Представлен проект российского поезда на водороде
Дирижабледром построят в Новосибирской области
Мишустин дал поручения по строительству дорог в Сибири
«Яндекс» запустил дешевое такси
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

Asd10

И где они теперь кушать будут??

Asd10

У Мочалкина ещё один повод набухаться.

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))