Зеленский заявил о планах «удерживать» курские территории

Украина в течение «неопределенного срока» будет «удерживать» захваченные территории в приграничных районах Курской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На данный момент нам это нужно», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью NBC News. Он отметил, что подобные действия являются неотъемлемой частью его «плана победы», который, по его словам, он намерен предоставить партнерам, в том числе США.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов сказал, что под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов. Приграничье покинули свыше 100 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Курскую область масштабной провокацией. Власти и военные «сделают все, чтобы восстановилась нормальная жизнь» в граничащих с Украиной районах Курской, Брянской и Белгородской областей», подчеркнул он.