Четыре мощные вспышки произошли на Солнце

Самая мощная за день вспышка произошла в 19.02 мск. « рентгеновском диапазоне в группе пятен 3813 (S18E51) зарегистрирована вспышка M3.4 продолжительностью 27 минут», — рассказали ТАСС в институте.

Кроме того, согласно данным Института прикладной геофизики, еще две вспышки (М1.6 и М1.8) были зарегистрированы в ночь на вторник и одна (М1.5) — утром.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.