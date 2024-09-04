Четыре мощные вспышки произошли на Солнце

Самая мощная за день вспышка произошла в 19.02 мск. «
рентгеновском диапазоне в группе пятен 3813 (S18E51) зарегистрирована вспышка
M3.4 продолжительностью 27 минут», — рассказали ТАСС в институте.
Кроме того, согласно данным Института прикладной геофизики,
еще две вспышки (М1.6 и М1.8) были зарегистрированы в ночь на вторник и одна
(М1.5) — утром.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского
излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0
соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 квадратный метр.
При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять
раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака
которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.