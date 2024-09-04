Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области

Украина при атаке на Курскую область лишилась значительной
части наиболее подготовленных частей и наемников, сообщил замначальника
Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат»
генерал-майор Апты Алаудинов.
«Изначально, когда первые силы входили, среди них было много
иностранцев. Скажу, что такой серьезный акцент они сделали на этот прорыв.
Задействовали очень большое количество и иностранцев, и лучших сил, которые у
них есть, которые были самыми оснащенными, самыми подготовленными», — сказал Алаудинов
в интервью ТАСС
Генерал отметил, что «очень серьезный процент этих
иностранцев и самых подготовленных их сил и средств» Вооруженные силу Украины (ВСУ)
уже потеряли.
По словам Алаудинова, российские силы в Курской области ежедневно
сжигают большое количество украинской
техники.
«Только на одном участке на суджанском направлении в первый
день мы совместно с нашими смежными подразделениями уничтожили 32 единицы
техники, во второй день — 20 единиц техники, в третий — 13 единиц техники. И
пошло-поехало: 10-15 единиц техники мы сжигали каждый день», — отметил генерал.
Он уточнил, что в последние дни противник начал бояться
продвижения своей техники. Сейчас вынуждены вернуться к тактике, когда они «передвигаются
какой-то единицей техники, быстро куда-то заскакивают с помощью РЭБ,
выгружаются и уезжают с территории», — пояснил Алаудинов.