Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области

Украина при атаке на Курскую область лишилась значительной части наиболее подготовленных частей и наемников, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Изначально, когда первые силы входили, среди них было много иностранцев. Скажу, что такой серьезный акцент они сделали на этот прорыв. Задействовали очень большое количество и иностранцев, и лучших сил, которые у них есть, которые были самыми оснащенными, самыми подготовленными», — сказал Алаудинов в интервью ТАСС

Генерал отметил, что «очень серьезный процент этих иностранцев и самых подготовленных их сил и средств» Вооруженные силу Украины (ВСУ) уже потеряли.

По словам Алаудинова, российские силы в Курской области ежедневно сжигают большое количество украинской техники.

«Только на одном участке на суджанском направлении в первый день мы совместно с нашими смежными подразделениями уничтожили 32 единицы техники, во второй день — 20 единиц техники, в третий — 13 единиц техники. И пошло-поехало: 10-15 единиц техники мы сжигали каждый день», — отметил генерал.

Он уточнил, что в последние дни противник начал бояться продвижения своей техники. Сейчас вынуждены вернуться к тактике, когда они «передвигаются какой-то единицей техники, быстро куда-то заскакивают с помощью РЭБ, выгружаются и уезжают с территории», — пояснил Алаудинов.