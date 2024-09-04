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России предложили «демографическую спецоперацию»

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Новости с Останиной
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Провести в России «демографическую спецоперацию» предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Нужно провести в стране демографическую спецоперацию», — заявила она в ходе выступления на полях Восточного экономического форума, напомнив присутствующим, что в настоящее время коэффициент рождаемости составляет всего 1,4.

Такая «спецоперация» должна обеспечить повышение коэффициента рождаемости до 2,1 — эта цифра гарантирует простое воспроизводство населения. При этом в ряде регионов страны в последние годы она была достигнута.

Останина подчеркнула, что у России никогда не будет экономического суверенитета, суверенитета технологического до тех пор, пока страна не обеспечит суверенитета демографического. По ее словам, 51% населения должны быть многодетными.

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Политика #Россия
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