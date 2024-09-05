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Представлен новый стандарт Bluetooth

Источник:
Sibnet.ru
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Организация Bluetooth Special Interest Group запустила новую спецификацию беспроводной связи Bluetooth 6, сообщается на сайте разработчика.

Последний раз организация обновляла спецификацию в 2016 году, когда представляла Bluetooth 5. Отмечается, что новый стандарт разработан в интересах производителей гаджетов и бытовой техники.

Одна из новых функций стандарта — Channel Sounding («Зондирование канала»). Опция позволит показывать максимально точное расстояние между объектами, соединенными через Bluetooth 6. Ее можно будет использовать для отслеживания личных вещей с помощью умных маячков.

Также Channel Sounding обеспечит более надежную работу функции цифровых ключей Digital Key. Она снизит риск несанкционированного доступа при контакте между физического ключа Bluetooth с автомобилем или входной дверью.

Кроме этого, мыши, клавиатуры и игровые контроллеры, использующие Bluetooth, будут автоматически переключаться между активным и неактивным состояниями в зависимости от расстояния до смартфона, планшета или ноутбука.

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pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

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krasprol

Изъять компы,телефоны, на TV оставить три(федеральных) канала,обязать просмотр этих каналов....

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...