Представлен новый стандарт Bluetooth

Организация Bluetooth Special Interest Group запустила новую спецификацию беспроводной связи Bluetooth 6, сообщается на сайте разработчика.

Последний раз организация обновляла спецификацию в 2016 году, когда представляла Bluetooth 5. Отмечается, что новый стандарт разработан в интересах производителей гаджетов и бытовой техники.

Одна из новых функций стандарта — Channel Sounding («Зондирование канала»). Опция позволит показывать максимально точное расстояние между объектами, соединенными через Bluetooth 6. Ее можно будет использовать для отслеживания личных вещей с помощью умных маячков.

Также Channel Sounding обеспечит более надежную работу функции цифровых ключей Digital Key. Она снизит риск несанкционированного доступа при контакте между физического ключа Bluetooth с автомобилем или входной дверью.

Кроме этого, мыши, клавиатуры и игровые контроллеры, использующие Bluetooth, будут автоматически переключаться между активным и неактивным состояниями в зависимости от расстояния до смартфона, планшета или ноутбука.