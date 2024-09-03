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Астрономы подслушали «сердцебиение» черной дыры

Источник:
Space
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Китайские астрономы выяснили, что некоторые черные дыры излучают странные сигналы в рентгеновском диапазоне, структура которых напоминает человеческое сердцебиение.

Такие сигналы возникают, если черная дыра поглощает большой объем газа. Обычно это происходит, если она находится в двойной системе, то есть делит орбиту со звездой, из которой газ и вытягивается.

Когда это происходит, газ сжимается и нагревается до чрезвычайно высоких температур, испуская при этом интенсивное рентгеновское излучение. При этом интенсивном поглощении вещества, иногда фиксируется колоссальный выброс.

Регулярный импульс активности, который ученые сравнивают с сердцебиением, встроен в такой выброс. Он напоминает ЭКГ человека с медленным нарастанием, быстрым спадом и последующим возвращением к норме.

В ходе изучения «сердцебиения» черной дыры IGR J17091-3624 исследователи выяснили, что импульс вызван взаимодействиями и нестабильностью в веществе, которое окружает объект. Дело в том, что излучение диска вступает в противодействие с гравитацией черной дыры.

В результате интенсивное излучение порождает «сердцебиение», газ нагревается, что приводит к прекращению сигнала. Затем процесс повторяется. Ученые отмечают, что подобные сигналы чрезвычайно редкие — пока их получили только от двух черных дыр.

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