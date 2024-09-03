«Ахмат» пополнился бойцами ЧВК «Вагнер», сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Часть из них перешла ко мне еще тогда, когда "Вагнер" существовал, при Пригожине. А некоторые уже после», — рассказал Алаудинов в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что у него хорошие отношения с большей частью командирского состава «Вагнера». При этом еще до официальных переговоров с командованием ЧВК в «Ахмат» перешли два батальона.

«Кем они были раньше? Кто-то работал электриком, кто-то монтажником. Часть из них имеет боевой опыт. Но что они делали до прихода к нам — это вопросы их предыдущей вольной жизни», — подчеркнул Алаудинов.