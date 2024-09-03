НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Ахмат» пополнился бойцами ЧВК «Вагнер»

Источник:
Sibnet.ru
230 0

«Ахмат» пополнился бойцами ЧВК «Вагнер», сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Часть из них перешла ко мне еще тогда, когда "Вагнер" существовал, при Пригожине. А некоторые уже после», — рассказал Алаудинов в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что у него хорошие отношения с большей частью командирского состава «Вагнера». При этом еще до официальных переговоров с командованием ЧВК в «Ахмат» перешли два батальона.

«Кем они были раньше? Кто-то работал электриком, кто-то монтажником. Часть из них имеет боевой опыт. Но что они делали до прихода к нам — это вопросы их предыдущей вольной жизни», — подчеркнул Алаудинов.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Российские морпехи устроили засаду бойцам ВСУ в Курской области
Зеленский назвал четыре самых напряженных направления фронта
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
26
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
24
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
23
Украинские копейки переименуют из‑за России
21
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада