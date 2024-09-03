США передадут Украине дальнобойные ракеты JASSM

США намерены передать Украине ракеты большой дальности JASSM класса «воздух-земля». Эти ракеты могут войти в новый пакет помощи, о котором будет объявлено осенью.

Однако окончательное решение пока что не принято, пишет издание Reuters со ссылкой на несколько неназванных источников. При достижении соглашения по поставкам Киеву придется ожидать еще несколько месяцев, прежде чем первые JASSM прибудут в страну.

Ракета JASSM имеет дальность действия до 370 километров. Также у ракеты есть модификация JASSM-ER, позволяющая поражать цели на расстоянии до 980 километров. Какая модификация будет поставлена ВСУ, пока неизвестно.

JASSM считается малозаметной для радаров ПВО, так как умеет лететь на малой высоте, а также может быть запрограммирована на определенный маршрут, чтобы обходить выявленные позиции противовоздушной обороны.

Сейчас JASSM устанавливается на стратегические бомбардировщики B-2, B-1B и B-52H, а также на истребители F-15, F-17 и F-16. Украина из носителей JASSM имеет только истребители F-16.