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Путина в Монголии угостили острым супом из лобстера

Источник:
Sibnet.ru
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Президенту России Владимиру Путину на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол предложили крем-суп из лобстера и красного перца, а также жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.

Также российского лидера угощали рулетом из копченого лосося с салатом из свеклы, говяжьей вырезкой на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема предложили панна-котту из манго.

Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Ожидается, что Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Агрессия все что осталось от когда то хорошей и красивой страны... ну ничего собака лает, караван идет!

GammiPluh

я думаю через 10-20 лет украинство начнут изучать как болезнь или отклонение

Uynachalnica

Что следующее на очереди, чтобы шедевр испоганить?

mosquito__2010

любопытно конечно наблюдать как лживый запад все больше и больше запутывается в собственной паутине бесконечного...