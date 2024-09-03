Путина в Монголии угостили острым супом из лобстера

Президенту России Владимиру Путину на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол предложили крем-суп из лобстера и красного перца, а также жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.

Также российского лидера угощали рулетом из копченого лосося с салатом из свеклы, говяжьей вырезкой на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема предложили панна-котту из манго.

Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Ожидается, что Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.