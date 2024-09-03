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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Училище ВСУ в Полтаве уничтожили ракетным ударом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия нанесла ракетный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Атака произошла во время построения личного состава. На базе училища действует военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации. Он занимается подготовкой младшего личного состава по РЛС и РЭБ для украинской армии.

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников. Потери противника исчисляются сотнями», — отметил Рогов.

По предварительным данным, одна из ракет попала непосредственно в здание учебно-административного корпуса. Вторым боеприпасом была уничтожена столовая. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил о гибели более 40 человек.

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