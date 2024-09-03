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Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия никогда не сдастся в продолжающемся конфликте на Украине, признали западные эксперты.

Издание Foreign Affairs оценило способность Москвы к продолжению специальной военной операции. Аналитики описали волю российского президента Владимира Путина по отношению к украинскому конфликту словами «никогда не сдастся».

Автор статьи отмечает, что для российского лидера «предотвращение превращения Украины в бастион, который Запад может использовать для угрозы России, является стратегической необходимостью»

Также подчеркивается, что стратегия США по увеличению санкций против России является неэффективной.

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Политика #Мир
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