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«Почта России» разрешит доставку отправлений частным операторам

Источник:
Sibnet.ru
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«Почта России» по требованию Федеральной антимонопольной службы разрешит доставку части отправлений альтернативными операторами почтовой связи, сообщается в телеграм-канале надзорной службы.

Антимонопольная служба ранее выдала предупреждение почтовой компании, согласно которому ей в рамках услуги необходимо обеспечить возможность доставки административных и судебных почтовых отправлений альтернативными операторами почтовой связи.

Соответствующее требование закреплено в правилах недискриминационного доступа на рынке услуг, подчеркнуло ведомство. На сегодня в России действует более двадцати частных компаний, предоставляющих услуги почтовой связи.

Отмечается, что в итоге «Почта России» исполнила предупреждение и внесла изменения в свои акты. Кроме того, оператор доработал информационные системы, необходимые для оказания таких услуг.

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