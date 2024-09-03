«Почта России» разрешит доставку отправлений частным операторам

«Почта России» по требованию Федеральной антимонопольной службы разрешит доставку части отправлений альтернативными операторами почтовой связи, сообщается в телеграм-канале надзорной службы.

Антимонопольная служба ранее выдала предупреждение почтовой компании, согласно которому ей в рамках услуги необходимо обеспечить возможность доставки административных и судебных почтовых отправлений альтернативными операторами почтовой связи.

Соответствующее требование закреплено в правилах недискриминационного доступа на рынке услуг, подчеркнуло ведомство. На сегодня в России действует более двадцати частных компаний, предоставляющих услуги почтовой связи.

Отмечается, что в итоге «Почта России» исполнила предупреждение и внесла изменения в свои акты. Кроме того, оператор доработал информационные системы, необходимые для оказания таких услуг.