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Голландия призвала немедленно прекратить поддержку Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Голландская правая партия «Форум за демократию» заявила, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении в соцсети X.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф посетил Украину и заявил, что голландская сторона «сохраняет приверженность» оказанию помощи Киеву. «Это неприемлемо», — отмечается в сообщении.

Указывается, что решение оказывать помощь Украине было принято после того, как в прошлом месяце стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично санкционировал атаки на «Северные потоки», энергетическую инфраструктуру Нидерландов,

Минобороны Нидерландов ранее сообщило, общий объем предоставленной страной помощи Украине с момента начала специальной военной операции составил 3,1 миллиарда евро. Нидерланды также активно вовлечены в поставки Украине истребителей F-16.

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Топ комментариев

GammiPluh

Агрессия все что осталось от когда то хорошей и красивой страны... ну ничего собака лает, караван идет!

GammiPluh

я думаю через 10-20 лет украинство начнут изучать как болезнь или отклонение

Uynachalnica

Что следующее на очереди, чтобы шедевр испоганить?

mosquito__2010

любопытно конечно наблюдать как лживый запад все больше и больше запутывается в собственной паутине бесконечного...