Голландская правая партия «Форум за демократию» заявила, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении в соцсети X.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф посетил Украину и заявил, что голландская сторона «сохраняет приверженность» оказанию помощи Киеву. «Это неприемлемо», — отмечается в сообщении.

Указывается, что решение оказывать помощь Украине было принято после того, как в прошлом месяце стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично санкционировал атаки на «Северные потоки», энергетическую инфраструктуру Нидерландов,

Минобороны Нидерландов ранее сообщило, общий объем предоставленной страной помощи Украине с момента начала специальной военной операции составил 3,1 миллиарда евро. Нидерланды также активно вовлечены в поставки Украине истребителей F-16.