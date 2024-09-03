Загадочный российский беспилотник заметили на Украине

Загадочный беспилотный летательный аппарат заметили на Украине, российская армия применила его в одной из воздушных атак.

ВСУ удалось сбить его, однако классифицировать БПЛА им не удалось, пишет Defence Blog. Изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло» аппарат оснащен одним реактивным двигателем. Он не переносил оружия и видимого разведывательного оборудования.

Эксперты отмечают, что российские военнослужащие могли использовать одну из экспериментальных моделей, сборка которых ведется небольшими партиями на различных предприятиях ОПК.

Кроме этого, загадочный беспилотник мог использоваться в качестве приманки, чтобы «прощупать» расположение украинских средств ПВО. Однако наличие реактивного двигателя указывает на достаточно высокую стоимость модели.