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Сбербанк назвал две самые опасные схемы мошенничества

Источник:
РИа Новости
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Мошенники продолжают звонить по телефону и обращаться к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на "безопасный" счет», — сказал РИА Новости Кузнецов.

По его словам, есть два пути возможного развития событий: мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов.

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — отметил зампред правления Сбербанка.

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