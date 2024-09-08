Иммунолог рассказала, как подготовить организм к холодам

Осень с ее влажной и прохладной погодой скоро войдет в свои права, а вместе с ней пойдут в атаку всевозможные «простудные» патогены, предупредила врач аллерголог-иммунолог Юлия Лутковская.

Она дала советы, как быстрее приспособиться к осенним холодам. Во-первых, одеваться по погоде, желательно в одежду из натуральных тканей, отметила Лутковская в интервью «Российской газете».

Во-вторых, следить за температурой и влажностью дома (отопительные приборы снижают влажность воздуха, что приводит к сухости слизистой дыхательных путей и способствует проникновению микроорганизмов), посоветовала врач.

В-третьих, чаще проводить влажную уборку. В четвертых, соблюдать правила личной гигиены (чаще мыть руки с мылом). В-пятых, стараться избегать стрессовых ситуаций. Гормоны, которые при этом выделяются (такие как, кортизол) угнетают работу иммунной системы.

В-шестых, высыпаться (только во время сна вырабатывается достаточное количество мелатонина — стимулятора адаптационных возможностей организма). В седьмых, вести активный образ жизни. Подойдут любые не изнуряющие и приносящие удовольствие виды активности.

И, наконец, следить за рационом. Нужны продукты богатые антиоксидантами (витаминами А, Е, С), омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В, клетчаткой, пробиотиками. Все это можно «добыть» из фруктов, овощей, зелени, злаков, орехов. Также организму нужны растительные масла, кисломолочные и морепродукты, указала врач.