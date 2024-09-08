НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Иммунолог рассказала, как подготовить организм к холодам

Источник:
Sibnet.ru
224 0

Осень с ее влажной и прохладной погодой скоро войдет в свои права, а вместе с ней пойдут в атаку всевозможные «простудные» патогены, предупредила врач аллерголог-иммунолог Юлия Лутковская.

Она дала советы, как быстрее приспособиться к осенним холодам. Во-первых, одеваться по погоде, желательно в одежду из натуральных тканей, отметила Лутковская в интервью «Российской газете».

Во-вторых, следить за температурой и влажностью дома (отопительные приборы снижают влажность воздуха, что приводит к сухости слизистой дыхательных путей и способствует проникновению микроорганизмов), посоветовала врач.

В-третьих, чаще проводить влажную уборку. В четвертых, соблюдать правила личной гигиены (чаще мыть руки с мылом). В-пятых, стараться избегать стрессовых ситуаций. Гормоны, которые при этом выделяются (такие как, кортизол) угнетают работу иммунной системы.

В-шестых, высыпаться (только во время сна вырабатывается достаточное количество мелатонина — стимулятора адаптационных возможностей организма). В седьмых, вести активный образ жизни. Подойдут любые не изнуряющие и приносящие удовольствие виды активности.

И, наконец, следить за рационом. Нужны продукты богатые антиоксидантами (витаминами А, Е, С), омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В, клетчаткой, пробиотиками. Все это можно «добыть» из фруктов, овощей, зелени, злаков, орехов. Также организму нужны растительные масла, кисломолочные и морепродукты, указала врач.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Врач предупредила, что кабачки способны навредить здоровью
Попова не увидела оснований для новой пандемии коронавируса
Почему нельзя заправлять постель по утрам
Долгий сон на выходных оказался полезен для сердца и сосудов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Запад получил предостерегающее послание России
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !