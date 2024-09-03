Медведев предостерег МУС от попытки арестовать Путина

Судьям и прокурорам Международного уголовного суда (МУС) следует опасаться, если кто-то попытается исполнить их ордер на арест президента России Владимира Путина, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер», — написал Медведев в своем телеграм-канале Медведев, комментируя заявление Евросоюза об «обеспокоенности» в связи с визитом российского лидера в Монголию.

По его словам, «монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении».

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации детей, которых на самом деле спасали обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Монголия — участник Международного уголовного суда (МУС); она присоединилась к организации, подписав в 2000 году учреждающий его Римский статут. Страны-участники в том числе обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске МУС людей.

Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Официальный визит, начавшийся вечером 2 сентября, проходит по приглашению монгольского лидера Ухнаагийн Хурэлсуха.