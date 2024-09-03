ТНТ переснимет «Бриллиантовую руку» с Кологривым

ТНТ снимет новогодний музыкальный фильм «Небриллиантовая рука», в основу которой ляжет культовая комедия Леонида Гайдая, сообщила пресс-служба телеканала. В главных ролях Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев и Максим Лагашкин.

Сюжет фильма повторит «Бриллиантовую руку». Но Семену Семеновичу Горбункову наложат гипс не с бриллиантами, а куда более ценными предметами: новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, но главный герой из скромного экономиста превратится в спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».

Зрителей ждет множество отсылок на популярные фильмы («Бегущий по лезвию» и «Город грехов»), сериалы, песни (от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до «I need a hero» и «Skyfall»), мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. В «Небриллиантовой руке» будут пираты, Джокер и Харли Квинн, Брюс Ли, который будет мстить за еду, робот-милицейский и другие невероятные персонажи.

Семена Семеновича сыграет Тимур Батрутдинов, роли Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьев и Максим Лагашкин, исполнитель роли Шефа засекречен. Телеканал пообещал, что зрители увидят Никиту Кологривого.

«Небриллиантовую руку» покажут вечером 31 декабря на ТНТ. Это третий из советских фильмов, что ТНТ переснимает под Новый год. Уже вышли «СамоИрония судьбы» и «Иван Ваисльевич меняет все».