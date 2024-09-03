Зеленский в США попытается получить согласие на удары по России

Скорый визит в США станет для президенты Украины Владимира Зеленского последним шансом добиться от главы Белого дома Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием, пишет Economist со ссылкой на источники.

Украинские официальные лица выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по территории России, отмечает издание.

В случае, если Байден не одобрит просьбу Зеленского, Киеву придется ждать вступления в должность нового президента США, то есть начала 2025 года.

Ранее Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей на территории России для атак дальнобойными ракетами ATACMS. Но, по данным CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения.