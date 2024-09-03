НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский в США попытается получить согласие на удары по России

Источник:
Economist
361 9

Скорый визит в США станет для президенты Украины Владимира Зеленского последним шансом добиться от главы Белого дома Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием, пишет Economist со ссылкой на источники.

Украинские официальные лица выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по территории России, отмечает издание.

В случае, если Байден не одобрит просьбу Зеленского, Киеву придется ждать вступления в должность нового президента США, то есть начала 2025 года.

Ранее Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей на территории России для атак дальнобойными ракетами ATACMS. Но, по данным CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Польша сочла своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Лавров заявил, что речи о вступлении Украины в НАТО идти не может
Евросоюзу не удалось отменить ограничения на удары по России
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Обсуждение (9)
Картина дня
Медведев предостерег МУС от попытки арестовать Путина
Зеленский в США попытается получить согласие на удары по России
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
Один из первых ВАЗ-2102 выставили на продажу
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
24
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
22
Украинские копейки переименуют из‑за России
21
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
20
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
20
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина