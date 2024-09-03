Экс‑министр финансов предсказал повышение ключевой ставки до 20%

Рынок готов к повышению ключевой ставки в сентябре сразу на два процентных пункта — до 20%, заявил экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов.

Такое решение регулятор мог принять еще в июле. Но тогда его останавливало два фактора: ожидания рынка и оглядка на бюджетные траты.

«Разница между льготной и рыночной ставкой по разного рода госпрограммам возмещается из казны. <…> Да, эти траты закладываются в финансовый план, но при этом Минфин ориентируется на ожидаемую среднегодовую ставку. В 2024-м она была 12–14%. Разница бюджетных трат при ставках в 14 и 18% (во втором полугодии) — сотни миллиардов рублей», — цитируют «Известия» Задорнова.

В сентябре же Центробанк будет принимать во внимание три фактора. Во-первых, динамику кредитования, в том числе ипотечного, которое замедляется. Во-вторых, появляются признаки охлаждения в розничной торговле. В-третьих, уже в этом месяце появятся первые данные по урожаю.

«Если говорить о ключевой ставке к концу года — при условии, что не будет значительных позитивных или негативных событий, связанных с СВО и геополитикой — то она, по моим ожиданиям, сохранится на сентябрьском уровне: либо 18%, либо 20%. С ней мы будем жить по крайней мере до конца I квартала 2025-го», — отметил Задорнов.