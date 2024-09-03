Эксперт перечислила самые частые ошибки при сдаче ЕГЭ

Выпускники школ из года в год совершают типичные ошибки, рассказала директор по развитию образовательных продуктов компании MAXIMUM Education Елена Провозен.

«Если в задании сказано, что ответ — цифра, не нужно писать буквы. В ЕГЭ по английскому языку, например, регулярно в ответы пишут «T-F-NS» вместо цифр, которые означают те же ответы — 1,2,3. Нужно обращаться внимание на то, в какой форме требуется дать ответ», — объяснила Провозен «Известиям».

Второй частой ошибкой она назвала запись ответов в задании на соотнесение. Во многих гуманитарных предметах есть часть, где нужно в двух столбцах таблицы соотнести друг с другом ее пункты. Порядок написания цифр в подобных частях экзамена будет критично важен, потому что в нем не допускается вариативность.

Третья ошибка —игнорирование формальных требований заданий с развернутым ответом. В них присутствуют правила с пунктами плана (сколько примеров, сколько авторов, какая последовательность) и объемом (100–150 слов, не менее 200 слов). Эксперт посоветовала не лениться перепроверить все.

Также Провозен выделила неверное распределение времени. Она порекомендовала выработать свою стратегию решения: один вариант решить от начала до конца, второй — начиная с самых легких заданий, а третий — с самых сложных.

По ее словам, нужно обратить внимание на то, что приносит больше баллов и психологически комфортнее делать. «Главное — не экспериментировать на самом экзамене, а прийти с уже готовой стратегией», — подчеркнула эксперт.