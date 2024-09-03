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США арестовали самолет президента Венесуэлы

Источник:
ТАСС
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Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил Минюст США. Венесуэла назвала это актом пиратства.

«Министерство юстиции объявило об аресте самолета Dassault Falcon 900EX, который принадлежал и использовался в интересах Николаса Мадуро Мороса и связанных с ним лиц в Венесуэле», — приводит ТАСС заявление Минюста США.

Самолет был арестован в Доминиканской Республике. Затем его перегнали в Южный округ штата Флорида по запросу Соединенных Штатов в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.

Американские власти утверждают, что воздушное судно было якобы приобретено незаконно за 13 миллионов долларов через подставную компанию и вывезено в Венесуэлу.

Власти Венесуэлы осудили США за конфискацию самолета и расценили это как акта пиратства, сообщил в министр коммуникаций республики Фредди Няньес. Американские власти арестовали воздушное судно незаконно и прибегли для этого к «преступной практике», подчеркнул он.


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Политика #Мир
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