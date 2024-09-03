США арестовали самолет президента Венесуэлы

Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил Минюст США. Венесуэла назвала это актом пиратства.

«Министерство юстиции объявило об аресте самолета Dassault Falcon 900EX, который принадлежал и использовался в интересах Николаса Мадуро Мороса и связанных с ним лиц в Венесуэле», — приводит ТАСС заявление Минюста США.

Самолет был арестован в Доминиканской Республике. Затем его перегнали в Южный округ штата Флорида по запросу Соединенных Штатов в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.

Американские власти утверждают, что воздушное судно было якобы приобретено незаконно за 13 миллионов долларов через подставную компанию и вывезено в Венесуэлу.

Власти Венесуэлы осудили США за конфискацию самолета и расценили это как акта пиратства, сообщил в министр коммуникаций республики Фредди Няньес. Американские власти арестовали воздушное судно незаконно и прибегли для этого к «преступной практике», подчеркнул он.