Кабачки признаны ценным источником питательных веществ, но переедания
ими может вызвать вздутие живота и диарею, предупредила главный врач
«ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.
Оптимальное количество кабачков, которое можно съедать в день, зависит от общего рациона и индивидуальных потребностей организма. Считается, что в среднем можно употреблять до 200–300 граммов этого овоща в день, сказала Подкорытова в интервью «Известиям».
Она отметила, что переедание кабачками может вызвать вздутие
живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой,
поскольку овощ богат клетчаткой и фруктанами — углеводами, которые не
расщепляются и не всасываются в тонкой кишке и служат пищей для микрофлоры
толстой.
В редких случаях чрезмерное потребление продукта может
привести к нарушению электролитного баланса, если он составляет значительную
часть рациона, особенно у тех, кто страдает от заболеваний почек, уточнила
врач.
При разумном употреблении кабачки полезны для здоровья. Они
содержат множество витаминов и минералов, включая витамины А, Е, К, витамины
группы В и фолиевую кислоту, витамин С, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
и прочее.
Кабачки полезны для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, благодаря калию и магнию. Овощ богат антиоксидантами и пищевыми
волокнами, что помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, снижать
уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.