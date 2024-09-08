Кабачки признаны ценным источником питательных веществ, но переедания ими может вызвать вздутие живота и диарею, предупредила главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

Оптимальное количество кабачков, которое можно съедать в день, зависит от общего рациона и индивидуальных потребностей организма. Считается, что в среднем можно употреблять до 200–300 граммов этого овоща в день, сказала Подкорытова в интервью «Известиям».

Она отметила, что переедание кабачками может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, поскольку овощ богат клетчаткой и фруктанами — углеводами, которые не расщепляются и не всасываются в тонкой кишке и служат пищей для микрофлоры толстой.

В редких случаях чрезмерное потребление продукта может привести к нарушению электролитного баланса, если он составляет значительную часть рациона, особенно у тех, кто страдает от заболеваний почек, уточнила врач.

При разумном употреблении кабачки полезны для здоровья. Они содержат множество витаминов и минералов, включая витамины А, Е, К, витамины группы В и фолиевую кислоту, витамин С, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и прочее.

Кабачки полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря калию и магнию. Овощ богат антиоксидантами и пищевыми волокнами, что помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, снижать уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.