Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском

Члены семьи президента России Владимира Путина свободно разговаривают на китайском языке, сообщил он на открытом уроке «Разговор о важном», который провел в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Путин отметил, что среди россиян растет интерес к китайскому языку, потому что «контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем». Он добавил, что в Китае также растет интерес к русскому языку.

«Члены моей семьи говорят тоже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — уточнил Путин.

Он призвал не забывать и английский язык, поскольку он «очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры».