НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском

Источник:
Sibnet.ru
379 5

Члены семьи президента России Владимира Путина свободно разговаривают на китайском языке, сообщил он на открытом уроке «Разговор о важном», который провел в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Путин отметил, что среди россиян растет интерес к китайскому языку, потому что «контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем». Он добавил, что в Китае также растет интерес к русскому языку.

«Члены моей семьи говорят тоже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — уточнил Путин.

Он призвал не забывать и английский язык, поскольку он «очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Владимир Путин улетел в Монголию
Путин посоветовал мальчику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла
Путин приехал в Туву по работе впервые за 10 лет
Песков раскрыл подробности ночной работы Путина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
24
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
21
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
20
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
18
Польша сочла своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
17
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot