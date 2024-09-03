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Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Визит президента России Владимира Путина в Монголию
Визит президента России Владимира Путина в Монголию
Фото: © пресс-служба Кремля

Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суд. <...> Мы будет вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — приводит РИА Новости заявление Тихого.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Монголия — участник Международного уголовного суда (МУС); она присоединилась к организации, подписав в 2000 году учреждающий его Римский статут. Страны-участники в том числе обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске МУС людей.

Путин прибыл с визитом в Монголию в понедельник. Президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

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Политика #Мир
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