Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«Противник в районе одного из населенных пунктов на бронеавтомобилях нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск "Север" жестко остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований», — сказано в сообщении.

Российские морпехи морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке, уточнили в российском военном ведомстве.

«Каждый знал, что ему делать: гранатометчик знал, куда и как ему стрелять, стрелок знал, во что ему стрелять, пулемет держал постоянный подавляющий огонь, чтобы противник не мог куда-либо скрыться. Все это получается благодаря грамотной боевой подготовке, регулярно проводимой в тыловых зонах», — рассказал командир батальона с позывным Марик.