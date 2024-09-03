Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского
флота устроили засаду и остановили продвижение колонны Вооруженных сил
Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны
России.
«Противник в районе одного из населенных пунктов на
бронеавтомобилях нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады
морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск "Север" жестко
остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований», — сказано
в сообщении.
Российские морпехи морской пехоты устроили засаду
продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили
продвижение врага на данном участке, уточнили в российском военном ведомстве.
«Каждый знал, что ему делать: гранатометчик знал, куда и как
ему стрелять, стрелок знал, во что ему стрелять, пулемет держал постоянный
подавляющий огонь, чтобы противник не мог куда-либо скрыться. Все это
получается благодаря грамотной боевой подготовке, регулярно проводимой в
тыловых зонах», — рассказал командир батальона с позывным Марик.