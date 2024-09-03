Корабль Starliner начал издавать странные звуки

Корабль Starliner, пристыкованный к Международной космической станции, начал издавать странные звуки, их зафиксировал астронавт NASA Барри Уилмор.

Он доложил об этом Центру управления полетами в Хьюстоне. Астронавт предположил, что они могут быть вызваны неполадками в связи между станцией и кораблем. После этого Уилмор предложил диспетчерам прослушать шумы, пишет ArsTechnica.

Астронавт поднес микрофон к динамику, через некоторое время раздался характерный пульсирующий звук. Больше всего он был похож на писк гидролокатора. В настоящий момент причина звуков не установлена.

Starliner с двумя пассажирами на борту отправился в пилотируемую миссию 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже в середине июня. Однако из-за неисправности корабля срок возвращения космонавтов постоянно откладывался.

Ожидается, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября, после чего вернется на Землю. При этом астронавты вернутся с орбиты только в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon.