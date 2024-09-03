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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Корабль Starliner начал издавать странные звуки

Источник:
Sibnet.ru
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Корабль Starliner, пристыкованный к Международной космической станции, начал издавать странные звуки, их зафиксировал астронавт NASA Барри Уилмор.

Он доложил об этом Центру управления полетами в Хьюстоне. Астронавт предположил, что они могут быть вызваны неполадками в связи между станцией и кораблем. После этого Уилмор предложил диспетчерам прослушать шумы, пишет ArsTechnica.

Астронавт поднес микрофон к динамику, через некоторое время раздался характерный пульсирующий звук. Больше всего он был похож на писк гидролокатора. В настоящий момент причина звуков не установлена.

Starliner с двумя пассажирами на борту отправился в пилотируемую миссию 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже в середине июня. Однако из-за неисправности корабля срок возвращения космонавтов постоянно откладывался.

Ожидается, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября, после чего вернется на Землю. При этом астронавты вернутся с орбиты только в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon.

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Наука #Космос
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Топ комментариев

pepelmetal

Болезнь прогрессирует А ещё русские на метро ездят, вперёд закапывать метро!

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

nicollaich

Цеивроппейцы продолжают шизовать.

mosquito__2010

а какой тогда от них толк если они начнут писать правду