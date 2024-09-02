Инновационный будильник научили варить кофе

Представлен концептуальный будильник Sunrise, который оснащен кофеваркой. Его разработкой занималась международная команда из Испании и Аргентины.

Внешне Sunrise выглядит как компактная капсульная кофеварка, в нижней части которой расположен дисплей с часами. Из-за небольших размеров устройство позволяет приготовить только одну чашку кофе за раз, пишет портал Yankodesign.com.

При этом будить человека такой прибор будет не громким сигналом, а запахом свежеприготовленного кофе. Приготовление бодрящего напитка начнется за несколько минут до установленного пользователем времени подъема.

Будильник-кофеварка уже приобрел вирусную популярность в соцсетях. Впрочем, пока речь о серийном производстве не идет — Sunrise является концептом. Однако в случае запуска краудфандинговой кампании у него хороший потенциал завоевать рынок.