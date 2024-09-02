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Инновационный будильник научили варить кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Marko Filipic and Mati Papalini

Представлен концептуальный будильник Sunrise, который оснащен кофеваркой. Его разработкой занималась международная команда из Испании и Аргентины.

Внешне Sunrise выглядит как компактная капсульная кофеварка, в нижней части которой расположен дисплей с часами. Из-за небольших размеров устройство позволяет приготовить только одну чашку кофе за раз, пишет портал Yankodesign.com.

При этом будить человека такой прибор будет не громким сигналом, а запахом свежеприготовленного кофе. Приготовление бодрящего напитка начнется за несколько минут до установленного пользователем времени подъема.

Будильник-кофеварка уже приобрел вирусную популярность в соцсетях. Впрочем, пока речь о серийном производстве не идет — Sunrise является концептом. Однако в случае запуска краудфандинговой кампании у него хороший потенциал завоевать рынок.

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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

mosquito__2010

а какой тогда от них толк если они начнут писать правду