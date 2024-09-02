Владимир Путин улетел в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Предыдущая поездка российского лидера в эту страну состоялась в 2019 году.

Глава государства примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Приглашение посетить Монголию Путин получил в октябре 2023 года на встрече с Ухнагийн Хурэлсухом в Китае.