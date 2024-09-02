Электронные зачетки появились на «Госуслугах»

Электронные зачетки и студенческие билеты стали доступны на «Госуслугах» с 1 сентября. Пока возможность завести такие документы запустили для учащихся 76 вузов, еще более 90 высших учебных заведений планируют подключить эту функцию до конца года, сообщает Минцифры.

«Главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале "Госуслуг". Электронные студенческие и зачетки — всегда под рукой, их нельзя забыть или потерять. Предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона», — говорится в сообщении.

Электронный студенческий билет можно будет использовать для покупки проездного со скидкой — если авторизоваться через «Госуслуги» при онлайн-покупке проездного, скидка применится автоматически.

Также электронный студенческий можно будет предъявить при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа или университета, для отслеживания успеваемости.

Электронные документы действуют наравне с бумажными. Студенты могут загрузить документы в разделе «Образование» на «Госуслугах», студенческий билет появится в приложении в виде QR-кода.