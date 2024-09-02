Уровень активности Солнца вышел на рекордный уровень

Индекс солнечного цикла в августе достиг среднего значения 215,5, что стало абсолютным рекордом за последние 20 лет, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Более высокие уровни солнечной активности в XXI веке наблюдались только в самом начале столетия, в 2000-2001 годах, на пике развившегося тогда 23-го цикла активности. Высота цикла более 200 в последний раз регистрировалась в декабре 2001 года.

Более высокое значение 244 регистрировалось лишь в июле 2000 года. Это пока является абсолютным рекордом текущего столетия. Уровень цикла измеряется по количеству солнечных пятен и их групп, наблюдающихся за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца.

Нулевым циклом считается солнечный цикл, во время которого ученые начали проводить замеры — в 1749 году. Первым полностью измеренным циклом стал цикл, стартовавший в январе 1755 года. Сейчас идет 25-й солнечный цикл.