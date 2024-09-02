НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Уровень активности Солнца вышел на рекордный уровень

Источник:
Sibnet.ru
179 0

Индекс солнечного цикла в августе достиг среднего значения 215,5, что стало абсолютным рекордом за последние 20 лет, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Более высокие уровни солнечной активности в XXI веке наблюдались только в самом начале столетия, в 2000-2001 годах, на пике развившегося тогда 23-го цикла активности. Высота цикла более 200 в последний раз регистрировалась в декабре 2001 года.

Более высокое значение 244 регистрировалось лишь в июле 2000 года. Это пока является абсолютным рекордом текущего столетия. Уровень цикла измеряется по количеству солнечных пятен и их групп, наблюдающихся за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца.

Нулевым циклом считается солнечный цикл, во время которого ученые начали проводить замеры — в 1749 году. Первым полностью измеренным циклом стал цикл, стартовавший в январе 1755 года. Сейчас идет 25-й солнечный цикл.

Проверка адреса на оптику
Тема: Человек и космос
Астрономы нашли на Солнце «доброе» пятно. ФОТО
Ядерное оружие защитит землян от космической угрозы
Миниатюрные черные дыры подскажут местонахождение пришельцев
Земляне увидят парад шести планет
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

mosquito__2010

а какой тогда от них толк если они начнут писать правду