НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Россиянам стал доступен предзаказ iPhone 16 без предоплаты

Источник:
Sibnet.ru
172 0

«Яндекс Маркет» открыл возможность оформить предварительный заказ на смартфоны iPhone 16, презентация которых состоится 9 сентября. В день старта мировых продаж покупатели получат push-уведомление, которое позволит быстро перейти на страницу оформления покупки.

Для этого пользователям достаточно оставить заявку на сайте маркетплейса, без необходимости предоплаты или покупки сертификата. Чтобы оставить заявку на предзаказ, пользователю необходимо авторизоваться в своем аккаунте «Яндекс Маркета».

«С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о новых моделях и их цене, после чего смогут принять решение о покупке», — говорится в сообщении компании.

Подробная информация о линейке iPhone 16, включая характеристики моделей и дату начала продаж, будет объявлена во время официальной презентации Apple. В этот же день данные появятся на сайте «Яндекс Маркета».

Найти страницу предзаказа на сайте Яндекс Маркета можно несколькими способами. Самый простой — ввести в поисковую строку запрос «предзаказ айфона» или «iPhone 16». Также можно перейти в раздел «Электроника» и найти баннер «Не пропустите релиз новинок».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Бюджетный смартфон Samsung получил квантовое шифрование
Xiaomi выпустит бескнопочный смартфон
Xiaomi выпустит смартфон с тройным экраном
Экран Google Pixel 9 признали одним из лучших в мире
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
11770
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
10579
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
19855
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
776370
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
240234
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
20278
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
20097
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
998244
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
44569
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
41838
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

pepelmetal

От украины не могут свои трактора защитить, а всё туда же