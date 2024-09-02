Россиянам стал доступен предзаказ iPhone 16 без предоплаты

«Яндекс Маркет» открыл возможность оформить предварительный заказ на смартфоны iPhone 16, презентация которых состоится 9 сентября. В день старта мировых продаж покупатели получат push-уведомление, которое позволит быстро перейти на страницу оформления покупки.

Для этого пользователям достаточно оставить заявку на сайте маркетплейса, без необходимости предоплаты или покупки сертификата. Чтобы оставить заявку на предзаказ, пользователю необходимо авторизоваться в своем аккаунте «Яндекс Маркета».

«С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о новых моделях и их цене, после чего смогут принять решение о покупке», — говорится в сообщении компании.

Подробная информация о линейке iPhone 16, включая характеристики моделей и дату начала продаж, будет объявлена во время официальной презентации Apple. В этот же день данные появятся на сайте «Яндекс Маркета».

Найти страницу предзаказа на сайте Яндекс Маркета можно несколькими способами. Самый простой — ввести в поисковую строку запрос «предзаказ айфона» или «iPhone 16». Также можно перейти в раздел «Электроника» и найти баннер «Не пропустите релиз новинок».