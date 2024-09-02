Зарплаты курьеров догнали доходы IT‑специалистов

Максимальная зарплата, которую предлагают российским курьерам, достигла предложений для начинающих IT-специалистов — 155 тысяч рублей, следует из исследования платформы «Мигрант Сервис».

В начале года максимальная предлагаемая зарплата курьеров составляла 148 тысяч рублей. При этом на конец первого полугодия медиана предлагаемой зарплаты снизилась со 110 тысяч до 109 тысяч рублей, пишет Forbes.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых рабочих специальностей оказались производственные рабочие. Для них максимальная зарплата составила 147 тысяч рублей, она выросла на 40% с начала года.

На третьем месте — водители с максимальной предлагаемой зарплатой в размере 136 тысяч рублей, здесь рост доходов с января 2025 года составил 29,5%.