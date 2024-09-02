Польша сочла своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной

Долг Польши по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — приводит «Газета.ру» слова Сикорского, сказанные им в интервью британским СМИ.

Глава МИД Польши назвал «законной мерой самообороны» сбитие ракет над Украиной при условии, если в Варшаве сочтут, что воздушные цели «находятся на пути к вхождению в наше воздушное пространство».

Ранее стало известно, что Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности дальней российской авиации.