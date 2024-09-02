НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликованы первые фото Дурова после задержания во Франции

Источник:
Sibnet.ru
343 1

Французский таблоид Paris Match опубликовал первые фотографии основателя Telegram Павла Дурова после его задержания во Франции.

По данным журнала, кадры с Дуровым и его спутницей Юлией Вавиловой были сделаны во время их прогулки на Елисейских Полях в Париже в эти выходные.

«Несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений, россиянин по происхождению, похоже, не обременен проблемами с законом», — говорится в публикации.

Дуров уже поручил подыскать ему дом в красивых районах Парижа, он планирует переехать туда в конце следующей недели, сообщает Paris Match. Издание также называет 24-летнюю Вавилину «невестой» бизнесмена.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Через четыре дня его освободили под судебный надзор с залогом 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Во Франции основателя Telegram обвиняют в соучастии в распространении детской порнографии, наркотиков и других преступлениях.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Генштаб Ирана назвал причину крушения вертолета президента Раиси
Дурова отпустили после предъявления обвинений
Франция объявила в розыск брата Дурова
Спецслужбы взломали телефон Дурова
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

Asd10

Ща все кастрюлеголовые думают - а куда крымчан сажать будут?? 🤔 Других забот нет.