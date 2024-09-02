Опубликованы первые фото Дурова после задержания во Франции

Французский таблоид Paris Match опубликовал первые фотографии основателя Telegram Павла Дурова после его задержания во Франции.

По данным журнала, кадры с Дуровым и его спутницей Юлией Вавиловой были сделаны во время их прогулки на Елисейских Полях в Париже в эти выходные.

«Несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений, россиянин по происхождению, похоже, не обременен проблемами с законом», — говорится в публикации.

Дуров уже поручил подыскать ему дом в красивых районах Парижа, он планирует переехать туда в конце следующей недели, сообщает Paris Match. Издание также называет 24-летнюю Вавилину «невестой» бизнесмена.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Через четыре дня его освободили под судебный надзор с залогом 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Во Франции основателя Telegram обвиняют в соучастии в распространении детской порнографии, наркотиков и других преступлениях.