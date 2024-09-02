Китайские банки отказались от приема платежей из-за русских имен

Китайские банки отказываются проводить платежи, если в документах указаны русские имена, сообщили представители бизнеса.

Подобные случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена в платежных документах, любые связи с Россией, а иногда даже надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа, пишут «Известия» со ссылкой на нескольких предпринимателей.

По словам экспертов, китайские банки боятся вторичных ограничений. Поэтому они пытаются исключить любую гипотетическую угрозу.

Сейчас надежнее работать через торговую компанию КНР, которая закупает продукцию на себя, а затем отгружает ее в Россию, порекомендовала эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.