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Несколько новых предметов появились в российских школах

Источник:
РИА Новости
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Ряд новых обязательных и внеурочных предметов появился в образовательной программе российских школ в 2024/2025 учебном году.

С 1 сентября возвращаются уроки «труда», где дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, практиковаться в кулинарии, кройке и шитье, приводит РИА Новости требование образовательного стандарта

Также, начиная с этого года, в школах вместо «ОБЖ» будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины». Данный предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.

В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс «Семьеведение». Он сформирует приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками.

Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что «Семьеведение» будет проходить в формате «Разговоров о важном» или внеурочных занятий.

Изменения коснулись и программы физкультуры. С этого года появится 12 новых модулей — например, гольф, биатлон, ушу. Школьники смогут изучать техники фигурного катания, знакомиться с народными танцами и учиться игре в городки. Большинство модулей будет изучаться на усмотрение руководства школы.

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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

Asd10

Ща все кастрюлеголовые думают - а куда крымчан сажать будут?? 🤔 Других забот нет.