Несколько новых предметов появились в российских школах

Ряд новых обязательных и внеурочных предметов появился в образовательной программе российских школ в 2024/2025 учебном году.

С 1 сентября возвращаются уроки «труда», где дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, практиковаться в кулинарии, кройке и шитье, приводит РИА Новости требование образовательного стандарта

Также, начиная с этого года, в школах вместо «ОБЖ» будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины». Данный предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.

В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс «Семьеведение». Он сформирует приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками.

Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что «Семьеведение» будет проходить в формате «Разговоров о важном» или внеурочных занятий.

Изменения коснулись и программы физкультуры. С этого года появится 12 новых модулей — например, гольф, биатлон, ушу. Школьники смогут изучать техники фигурного катания, знакомиться с народными танцами и учиться игре в городки. Большинство модулей будет изучаться на усмотрение руководства школы.