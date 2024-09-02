НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Генштаб Ирана назвал причину крушения вертолета президента Раиси

Источник:
РБК
309 0
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси
Фото: Mina Noei / CC BY 4.0

Основной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали «сложные климатические и атмосферные условия местности», в том числе внезапно образовавшийся густой туман, заявили в Генштабе Вооруженных сил республики.

Эксперты исключили отклонение от проложенного маршрута, внешнюю атаку, а также выявили отсутствие сигналов о чрезвычайной ситуации в полете. Они пришли к выводу, что у воздушного судна не было технических проблем.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон. Из-за внезапного прихода массы густого тумана и снижения видимости произошло столкновение вертолета с горой», — приводит РБК заявление Генштаба.  

Авиакатастрофа произошла 19 мая в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Раиси на вертолете возвращался в Иран со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек, все они погибли.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Дурова отпустили после предъявления обвинений
Франция объявила в розыск брата Дурова
Спецслужбы взломали телефон Дурова
Появилась новая версия гибели Пригожина
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
24
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
20
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
20
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
18
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада