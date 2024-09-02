Генштаб Ирана назвал причину крушения вертолета президента Раиси

Основной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали «сложные климатические и атмосферные условия местности», в том числе внезапно образовавшийся густой туман, заявили в Генштабе Вооруженных сил республики.

Эксперты исключили отклонение от проложенного маршрута, внешнюю атаку, а также выявили отсутствие сигналов о чрезвычайной ситуации в полете. Они пришли к выводу, что у воздушного судна не было технических проблем.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон. Из-за внезапного прихода массы густого тумана и снижения видимости произошло столкновение вертолета с горой», — приводит РБК заявление Генштаба.

Авиакатастрофа произошла 19 мая в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Раиси на вертолете возвращался в Иран со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек, все они погибли.