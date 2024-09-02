Генштаб Ирана назвал причину крушения вертолета президента Раиси

Основной причиной крушения вертолета президента Ирана
Эбрахима Раиси стали «сложные климатические и атмосферные условия местности», в
том числе внезапно образовавшийся густой туман, заявили в Генштабе Вооруженных
сил республики.
Эксперты исключили отклонение от проложенного маршрута,
внешнюю атаку, а также выявили отсутствие сигналов о чрезвычайной ситуации в
полете. Они пришли к выводу, что у воздушного судна не было технических
проблем.
«Основной причиной крушения вертолета стали сложные
климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон. Из-за
внезапного прихода массы густого тумана и снижения видимости произошло
столкновение вертолета с горой», — приводит РБК заявление Генштаба.
Авиакатастрофа произошла 19 мая в северо-западной провинции
Восточный Азербайджан. Раиси на вертолете возвращался в Иран со встречи с
азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Вместе с Раиси на борту находились глава МИД Ирана Хосейн
Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще
несколько человек, все они погибли.