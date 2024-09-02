Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах

Археологи обнаружили на высоте 2,2 тысячи метров в Альпах на
востоке Швейцарии древнеримский военный лагерь, сооруженный в первом веке до
нашей эры, сообщило управление культуры кантона Граубюнден.
Недалеко от места находки — близ ущелья Крап-Сес на высоте
900 метров —археологи уже несколько лет исследуют поле одной из битв
древнеримской эпохи, приводит ТАСС сообщение.
Древнеримский лагерь был укреплен тремя рвами и стеной, а
его стратегическое расположение позволяло идеально контролировать окружающие
долины и перевалы, рассказали ученые.
Среди находок оружие и снаряжение, принадлежавшее римским
солдатам, в том числе гвозди для обуви. На некоторых артефактах стоит печать
легиона, который участвовал в битве. По мнению экспертов, это дает основания «предположить,
что существует тесная связь между древним полем битвы и обнаруженным военным
лагерем».
Находка древнеримского военного лагеря нашли в Альпах позволит
ученым установить точные пути движения легионов Рима через перевалы.