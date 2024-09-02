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Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах

Источник:
ТАСС
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Археологи обнаружили на высоте 2,2 тысячи метров в Альпах на востоке Швейцарии древнеримский военный лагерь, сооруженный в первом веке до нашей эры, сообщило управление культуры кантона Граубюнден.

Недалеко от места находки — близ ущелья Крап-Сес на высоте 900 метров —археологи уже несколько лет исследуют поле одной из битв древнеримской эпохи, приводит ТАСС сообщение.

Древнеримский лагерь был укреплен тремя рвами и стеной, а его стратегическое расположение позволяло идеально контролировать окружающие долины и перевалы, рассказали ученые.  

Среди находок оружие и снаряжение, принадлежавшее римским солдатам, в том числе гвозди для обуви. На некоторых артефактах стоит печать легиона, который участвовал в битве. По мнению экспертов, это дает основания «предположить, что существует тесная связь между древним полем битвы и обнаруженным военным лагерем».

Находка древнеримского военного лагеря нашли в Альпах позволит ученым установить точные пути движения легионов Рима через перевалы.

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