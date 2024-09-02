МИД указал США на участие наемников в атаках на Россию

Россия по разным линиям указывает США на недопустимость
участия американских наемников в атаках на российскую территорию, заявил замглавы
МИД РФ Сергей Рябков.
«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на
всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — сказал замминистра,
отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отмечала на брифинге, что иностранные наемники активно участвуют в нападении на
Курскую область.
«Американские наемники демонстративно выложили в сети
интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в
Курской области», — отметила Захарова.