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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД указал США на участие наемников в атаках на Россию

Источник:
ТАСС
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Здание МИД России
Фото: Rakoon / CC0

Россия по разным линиям указывает США на недопустимость участия американских наемников в атаках на российскую территорию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала на брифинге, что иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область.

«Американские наемники демонстративно выложили в сети интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области», — отметила Захарова.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Asd10

Ща все кастрюлеголовые думают - а куда крымчан сажать будут?? 🤔 Других забот нет.