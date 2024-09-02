МИД указал США на участие наемников в атаках на Россию

Россия по разным линиям указывает США на недопустимость участия американских наемников в атаках на российскую территорию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала на брифинге, что иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область.

«Американские наемники демонстративно выложили в сети интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области», — отметила Захарова.