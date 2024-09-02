Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена в 2021 году

Разговор президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена во время телемоста в 2021 году был бескомпромиссным, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованное в его телеграм-канале.

По словам пресс-секретаря президента, после тех переговоров стало очевидно, что продолжать диалог бессмысленно.

Телемост между главами государств состоялся 7 декабря 2021 года. Звонок прошел в онлайн-формате и длился два часа. Путин и Байден говорили о конфликте на Украине, расширении НАТО на восток и ограничении на работу дипмиссий.