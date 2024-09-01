Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — сказал в интервью ТАСС замминистра.

Он пояснил, что сейчас идет процесс доводки соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано. «Время завершения этой работы — вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности», — отметил Рябков.

Рябков накануне не отмечал, что действия Запада ставят вопрос о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с потребностями. По его словам, внешнеполитическая обстановка серьезно обостряется из-за действий США и их союзников

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российская ядерная доктрина — живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.