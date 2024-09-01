НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада

Источник:
ТАСС
646 7

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — сказал в интервью ТАСС замминистра.

Он пояснил, что сейчас идет процесс доводки соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано. «Время завершения этой работы — вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности», — отметил Рябков.

Рябков накануне не отмечал, что действия Запада ставят вопрос о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с потребностями. По его словам, внешнеполитическая обстановка серьезно обостряется из-за действий США и их союзников

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российская ядерная доктрина — живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Responsible Statecraft рассказал о козырях на руках у Путина
Киев пригрозил посадить в тюрьму жителей Крыма
Путин подарил лидеру Северной Кореи орловских рысаков
Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в военном психозе
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
23
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
20
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
20
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
17
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot