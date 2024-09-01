Выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке нет, все пассажиры и экипаж погибли.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. «В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются», — уточнили в пресс-служба МЧС России.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром в воскресенье, 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации.

По данным источников РБК, среди них были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Позднее организация подтвердила это.