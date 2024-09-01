НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Находившиеся на борту разбившегося на Камчатке Ми-8 погибли

Источник:
Sibnet.ru
372 1

Выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке нет, все пассажиры и экипаж погибли.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. «В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются», — уточнили в пресс-служба МЧС России.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром в воскресенье, 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации.

По данным источников РБК, среди них были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Позднее организация подтвердила это.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Яхта оставила без света жителей Бердска
Вертолет Ми-8 с туристами пропал на Камчатке
Опасность ядерного инцидента возникла в Курской области
Работник Омского НПЗ погиб при пожаре
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина испытала первую баллистическую ракету
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Лукашенко предложили воевать против России
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились