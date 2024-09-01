Лавров заявил, что речи о вступлении Украины в НАТО идти не может

Российская сторона полностью отвергает возможность вступления Украины в НАТО, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может. Это не то, что "красный лист". Невозможно», — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

По его словам министра, «те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, — фантазеры и провокаторы». «Наша позиция ясна», — отметил Лавров.

Лавров также заявил, что ему трудно судить о том, какая была задумка и цель «у тех, кто организовал провокацию в Курской области».

«Какую цель и замысел они ставили, очень трудно судить. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно», — сказал Лавров.

Он подчеркнул: «Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем».