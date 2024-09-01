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Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга турнира US Open, проходящем в Нью-Йорке.

Россиянин в третьем круге одержал победу над итальянцем Флавио Коболли со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Ранее Открытый чемпионат США покинули серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Медведев заявил, что не обращает внимания на вылет фаворитов. «Для меня неожиданные результаты не имеют особого значения. Условия немного сложные. Просто нужно быть осторожнее. Если я буду показывать хороший теннис, я смогу выиграть все», — приводит «Матч ТВ» слова Медведева.

В четвертом круге US Open россиянин сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем.

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Коболли 22 года, он располагается на 31-й позиции мирового рейтинга.

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Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились