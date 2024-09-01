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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский назвал четыре самых напряженных направления фронта

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сложилась на Покровском, Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на красноармейском участке.

«Сегодня говорил с главкомом (ВСУ Александром Сырским — Прим. ред.) Покровское направление — больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту», — сообщил Зеленском в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, по всей линии фронта ежедневно происходит почти 200 боестолкновений.

Ранее в Покровске была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призывал всех жителей выезжать из города.

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Тема: Военная операция на Украине
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