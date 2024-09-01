Зеленский назвал четыре самых напряженных направления фронта

Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сложилась
на Покровском, Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась
непростая для ВСУ, ситуация, а сложнее всего украинским боевикам приходится на
красноармейском участке.
«Сегодня говорил с главкомом (ВСУ Александром Сырским — Прим. ред.) Покровское направление — больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту», — сообщил Зеленском в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, по всей линии фронта ежедневно происходит
почти 200 боестолкновений.
Ранее в Покровске была объявлена принудительная эвакуация
семей с детьми, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность»
Алексей Гончаренко призывал всех жителей выезжать из города.